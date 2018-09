Kein Sprengsatz in Dietzenbach gefunden: Polizei räumte Grundschule nebenan

Bei einem Polizeieinsatz am Mittwochmittag im Theodor-Heuss-Ring fanden Beamte in einer Wohnung einen möglichen Sprengsatz. Dieser Gegenstand musste untersucht werden,teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Hierfür wurden ein Mehrfamilienhaus und eine Schule geräumt.

Rund 250 Regenbogenschüler wurden vorsorglich nach Hause geschickt. Die Kräfte des Kampfmittelräumdienstes begannen mit ihren Maßnahmen gegen 13 Uhr und stellten fest, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand nicht um einen Sprengsatz handelt. Die Hausräumung bleibt bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bestehen.