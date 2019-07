Massiver Felssturz im Karwendelgebirge

Über 100 Schafe stürzen in den Tod

Gerettete Schafe laufen verwirrt umher

Am Montagvormittag (1. Juli 2019) ist es zu einem massiven Felssturz im bayerischen Karwendelgebirge gekommen. Das Berg-Unglück ereignete sich bei Mittenwald (Kreis Garmisch-Partenkirchen), nahe des Predigtstuhls. Informationen der örtliche Polizei zu folge, wurden dabei keine Menschen verletzt.

Felssturz im Karwendelgebirge: Schafsherde stürzt in den Tod

Der Felssturz riss zwar wohl keine Menschen in den Tod, dafür aber eine Schafsherde. Einem Bericht des Münchner Merkurs nach riss der massive Felssturz eine Horde Schafe mit. Demnach stürzten über 100 Schafe in die Tiefe. Circa 100 Tiere überlebten den Sturz nicht, viele Schafe wurden zudem verschüttet. Einige davon konnten durch die Bergwacht befreit werden - liefen jedoch anschließend verwirrt durch das bergige Gelände. Zahlreiche Hirten suchten am Montag nach verunglückten Schafen.

Karwendelgebirge: Bergwacht mit Problemen bei der Suche

Ein Hubschrauber der Polizei überflog das Gebiet am Nachmittag und Abend, um nach möglichen verschütteten Menschen und Tieren zu suchen: Dabei kam es wohl zu Probleme, wie die Bergwacht dem Merkur berichtet. Demnach sorgten Regenschauer und Unwetter für Probleme. Der Hubschrauber musste den Einsatz deshalb abbrechen und landen.

