Mitten in Regensburg: Auto rast in die Donau - Fahrer muss reanimiert werden

In den Mittagsstunden des Freitags, 08.02.2019, ist in der Nähe der Steinernen Brücke in Regensburg ein Fahrzeug in die Donau gefahren. Die Ursache ist derzeit nicht abschließend geklärt. Der Insasse des Fahrzeugs wurde vor Ort reanimiert. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Gegen 13 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein Auto im Bereich der "Wurstkuchl" in der Donau befindet. Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr, Wasserwacht und DLRG wurden alarmiert und befreiten den 60-jährigen Regensburger schließlich aus dem Fahrzeug.

Regensburg: Autofahrer aus der Donau geborgen und reanimiert

Der Fahrer konnte, nachdem das Fahrzeug ein Stück abgetrieben und voll Wasser gelaufen war, unter einem Museumsschiff aus dem Fahrzeug geborgen und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Er wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Rettung der Person waren bis etwa 14.15 Uhr umfangreiche Verkehrsabsperrungen im Bereich des Marc-Aurel-Ufers und dessen Umfeld notwendig. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt und ist kurzzeitig im Einsatzraum gelandet.

Ursache unklar: Handelte der Fahrer mit Absicht?

Ein Verschulden oder eine Beteiligung Dritter konnte nicht festgestellt werden, ebenso ist nach bisherigen Erkenntnissen keine andere Person geschädigt oder gefährdet worden. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug bewusst in das Gewässer gesteuert worden sein.

Der PKW ist in dem fließenden Strom durch die Einsatzkräfte gesichert worden. Die Fachbehörden klären derzeit, wie das Fahrzeug geborgen wird.