Erfurt vor 51 Minuten

Gefährdung des Straßenverkehrs

Mit zwei Promille am Steuer: Betrunkener Autofahrer baut drei Unfälle auf nur 500 Metern

An Heiligabend hat ein betrunkener Autofahrer in Thüringen mehrere Unfälle in kürzester Zeit verursacht. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen.