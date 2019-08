Augsburg vor 56 Minuten

Gewalt

Mit Pfeilen schwer verletzt: Zwei Männer bei Augsburg auf offener Straße angeschossen

In Augsburg hat ein Mann (34) zwei andere Männer mit Pfeilen beschossen und dabei schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Dienstagmittag. Ein Opfer musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden