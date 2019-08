Linz vor 1 Stunde

Unfall

Mit Kreissäge Unterarm fast vollständig abgetrennt: Ärzte nähen Arm von 17-Jährigen wieder an

Ein Jugendlicher ist in Österreich in eine laufende Kreissäge gestürzt. Dabei wurde der Unterarm des 17-Jährigen fast vollständig abgetrennt. In einer zwölfstündigen OP gelang den Ärzten ein kleines Wunder.