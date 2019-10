Mit Buttersäure gegen Wühlmäuse: Großeinsatz der Feuerwehr nach Gefahrstoffunfall

Am Montagabend (14. Oktober 2019) kam es zu einem Unfall mit Gefahrstoffen im Garten eines Wohnhauses an der Parkstraße in Heisfelde.

Buttersäure gegen Wühlmäuse: Anwohner verletzt sich selbst

Ein Anwohner hatte versucht Wühlmäuse mit hochprozentiger Buttersäure loszuwerden. Wie die Feuerwehr mitteilte, atmete der Mann die Dämpfe ein und bekam die Buttersäure auch auf Haut und Gesicht. Er alarmierte den Rettungsdienst, der dann die Feuerwehr nachalarmierte.