Am Samstagmorgen (6. November 2021) hat sich in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke zugetragen. Der Täter konnte bereits kurze Zeit nach dem Angriff gefasst werden. Laut Angaben eine Polizeisprechers handelt es sich um einen 27-jährigen Syrer. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Welches Motiv der Täter verfolgte ist derzeit noch unklar.

Update vom 06.11.2021, 13.55 Uhr: Drei Schwerverletzte aus ICE in Kliniken

Nach der Messerattacke in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat das Bayerische Rote Kreuz nach eigenen Angaben «drei Schwerverletzte vor Ort versorgt und in Kliniken transportiert». Etwa 200 bis 300 aus dem Zug evakuierte Fahrgäste würden zurzeit in einem Saal in der Nähe des Bahnhofs Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz betreut, sagte ein Sprecher am Samstagmittag.

110 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes seien vor Ort, auch Kriseninterventionsteams zur Betreuung geschockter Menschen. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Zur Identität der Verletzten äußerte sich der Rotkreuz-Sprecher nicht und verwies darauf, dass die polizeiliche Lage noch nicht abgeschlossen sei. Die Vernehmung von Zeugen dauere noch an.

Update vom 06.11.2021, 12.50 Uhr: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Ermittler geben Update

Nach dem gewaltsamen Messerangriff in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hält sich die Polizei mit genaueren Angaben zum Täter und zu den Verletzten noch zurück. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte am Samstag (6. November 2021): "Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es gibt keine Erkenntnisse, dass weitere Täter vorhanden sind." Mehrere Menschen seien verletzt. Über die genaue Zahl und die Schwere der Verletzungen könne er noch nichts sagen.

Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Angreifer habe mit dem Messer drei Menschen verletzt. Zwei von ihnen erlitten demnach schwere Verletzungen. Die Messerattacke ereignete sich am Samstag in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg.

Sprecher von Landes- und Bundespolizei wollten auf dpa-Anfrage keine näheren Angaben zum Festgenommenen machen. Die "Bild"-Zeitung berichtete, er solle "psychisch auffällig" sein und im Zug um Hilfe gerufen haben.

Erstmeldung vom 06.11.2021, 11.15 Uhr: Messerangriff in ICE zwischen Regensburg und Nürnberg - Bahnstrecke gesperrt

Laut Polizeipräsidium Oberpfalz wurde der Polizei gegen 9 Uhr mitgeteilt, "dass es in einem ICE zu Angriffen auf Fahrgäste kommen soll. Die Polizei konnte kurz darauf eine männliche Person festnehmen. Mehrere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt." Es bestehe aktuell keine Gefahr mehr. "Derzeit liegen noch keine näheren Erkenntnisse zu den beteiligten Personen vor." Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regenburg-Nürnberg sei seit etwa 9 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten.