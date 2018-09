Messerattacke in Bochum: Student (23) stirbt nach tödlichem Angriff

In Bochum ist es am Mittwochabend zu einer tödlichen Messerattacke in der Nähe der Innenstadt gekommen. Ein 23-Jähriger stach dabei mehrmals auf sein gleichaltriges Opfer ein.

Nach Messerangriff in Bochum: Polizei richtet Mordkommission ein

Laut Polizei lauerte der Täter seinem Opfer gegen 19.15 an der Aleestraße in Bochum auf und stach anschließend mehrmals unvermittelt auf den Studenten ein. Die eingetroffenen Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten in ein örtliches Krankenhaus. Dort verstarb das Opfer in der Nacht. Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort ohne Widerstand festnehmen.

Männer kannten sich - Hintergründe noch offen

Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum und des leitenden Kriminalhauptkommissars kannten sich die beiden Männer bereits seit mehreren Jahren. Die Polizei weist darauf hin, dass keiner der beiden Männer einen Migrationshintergrund hat. Die Hintergründe für das Tatmotiv des 23-Jährigen dagegen sind derzeit noch offen.