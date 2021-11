Angriff in ICE: Mehrere Verletzte bei Messerattacke in Bayern - Großeinsatz der Polizei läuft

bei läuft Zug war zwischen Regensburg und Nürnberg unterwegs - ICE steht aktuell in Seubelsdorf (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz)

Am Samstagmorgen (6. November 2021) hat sich in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke zugetragen. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Zug stehe derzeit in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Messerangriff in ICE zwischen Regensburg und Nürnberg - Bahnstrecke gesperrt

Laut Polizeipräsidium Oberpfalz wurde der Polizei gegen 9 Uhr mitgeteilt, "dass es in einem ICE zu Angriffen auf Fahrgäste kommen soll. Die Polizei konnte kurz darauf eine männliche Person festnehmen. Mehrere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt." Es bestehe aktuell keine Gefahr mehr. "Derzeit liegen noch keine näheren Erkenntnisse zu den beteiligten Personen vor." Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regenburg-Nürnberg sei seit etwa 9 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten.