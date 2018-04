Messerattacke: 13-Jähriger aus Moers kämpft um sein Leben - Polizei sucht Zeugen

Unbekannter verletzt 13-Jährigen in Moers bei Duisburg lebensgefährlich mit Messer: Ein Unbekannter oder Unbekannte haben am Donnerstag (12. April) gegen 07.30 Uhr in Moers (Nordrhein-Westfalen) im Bereich Jahnstraße/Zwickauer Straße einen 13-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und sind anschließend geflüchtet.



Wie die Polizei berichtet, schleppte sich der schwer verletzte Junge noch nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo ihn die Ärzte umgehend operierten. Der irakische Junge sei laut Angaben der Ärzte zwar stabil, zum jetzigen Zeitpunkt bestehe aber weiter Lebensgefahr.



Das Duisburger Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet.



Die Polizei sucht Zeugen des Messerangriffs. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0203 280-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.