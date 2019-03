Memmingen/Bayern: Tödlicher Traktorunfall - Mistanhänger kippt auf Auto - Fahrer stirbt

Schon wieder Traktorunfall im Allgäu in Bayern: Ein umgekippter Mistanhänger hat in Memmingen am Freitag (8.3.2019) einen Autofahrer das Leben gekostet. Der 55-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Erst am Mittwoch war es im Allgäu zu einem tödlichen Unfall mit einem Trecker gekommen. Ein Motorradfahrer wollte überholen und krachte in einen Traktor.

Anhänger kippt um und fiel auf das Auto

Ein 29 Jahre alter Traktorfahrer sei am frühen Abend bei Grün rechts abgebogen - und dabei wohl zu schnell gewesen. Der voll mit Mist beladene Anhänger am Traktor sei umgekippt und auf das Auto gefallen.

Dieses stand auf der Linksabbiegerspur. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Beifahrerin des tödlich Verunglückten erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Hinter dem Auto standen noch zwei weitere Wagen, die ebenfalls beschädigt wurden.