Bombenfund in Thüringen: Am späten Dienstagabend (12. November 2019) haben Bauarbeiter eine Fliegerbombe in Meiningen (Südthüringen) gefunden. Die Kreisstadt liegt unweit von Unterfranken entfernt. Die Bombe wurde in der Nähe des Bahnhofs entdeckt, wie ein Sprecher der Polizei dem MDR bestätigte. Informationen der Agentur News5 zufolge, soll die Bombe 500 Kilogramm schwer sein. Die Bombe wurde laut Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr entdeckt.

Bombe in Meiningen: Evakuierung am Dienstagabend

Die Behörden bereiten aktuell (Stand: 20.15 Uhr) die Evakuierung des Gebiets vor. Laut MDR sind Sicherheitsexperten auf dem Weg zum Fundort, um die Fliegerbombe zu entschärfen.

Meiningen: Hier wurde die Bombe gefunden

Erst im September wurde in Nürnberg eine 450-Kilo-Bombe gefunden. Auch in Roth haben Bauarbeiter eine Fliegerbombe entdeckt.

tu