Update 24.06.19, 17.50 Uhr: Luftwaffe bestätigt Tod eines Piloten

Die Luftwaffe hat den Tod eines Piloten beim Absturz von zwei "Eurofightern" in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Der Soldat habe nur tot geborgen werden können, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Der zweite Pilot überlebte das Unglück.

Update 24.06.19, 16.20 Uhr: Leichenteile gefunden

In der Nähe der Absturzstelle eines der beiden "Eurofighter" der Luftwaffe sind Leichenteile gefunden worden. Noch sei jedoch unklar, ob sie zu einem der Piloten gehören, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der dpa sagte. Der andere Pilot war bereits lebend in einer Baumkrone gefunden worden. Mittlerweile sind wohl auch die Brände gelöscht worden.

Was zuvor geschah:

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag zwei "Eurofighter" der Bundeswehr abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin hat die Meldung des Radiosenders "Ostseewelle" gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Die Absturzstelle befindet sind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Auch die Luftwaffe in Berlin bestätigte kurz darauf den Absturz der beiden Flugzeuge. Es soll einen Zusammenstoß der beiden Maschinen in der Luft gegeben haben. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte. Einer der Piloten sei mittlerweile gefunden worden, wie die dpa aus dem Verteidungsministerium erfahren hat. Die Suche nach dem zweiten Piloten läuft noch. Medienberichten zufolge hat der Absturz Waldbrände ausgelöst.

Gefährliche Trümmerteile: "Bitte nicht nähern"

Nach dem Absturz der Kampfjets bei Luftkampfübungen twittert die Polizei Neubrandenburg: "Bitte nicht nähern! Bitte machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich". Damit warnen die Beamten vor gefährlichen Trümmerteilen.

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers in der Region Malchow nahe der Ortschaft Jabel in ein Waldstück. Das andere stürzte laut der Bürgermeisterin von Nossentiner Hütte, Birgit Kurth, unmittelbar am Rand der Ortschaft ab. Beide Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.