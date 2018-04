Massenschlägerei in Nürnberg: Verletzte und Festnahmen - was steckt dahinter?

Massenschlägerei im Pegnitzgrund am Wochenende: In Nürnberg (Mittelfranken) ist am am Sonntagnachmittag (8. April 2018) zu einer Massenschlägerei im Pegnitzgrund gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr: Zeugen hatten der Polizeieinsatzzentrale von der Schlägerei berichtet. Zahlreiche Beamte eilten in den Süßheimweg, um den Auseinandersetzung zu beruhigen.



Was war passiert?

Über ein Dutzend Menschen lieferten sich eine Schlägerei. Mehrere Personen ergriffen beim Eintreffen der Polizisten die Flucht. Weitere verhielten sich während polizeilicher Kontrolle weiterhin aggressiv und mussten deshalb festgenommen werden.



Zahlreiche Beteiligte wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittler tappen derweil auf der Suche nach dem Grund für die Auseinandersetzung im Dunkeln. Wie die Polizei berichtet, gestalten sich die Ermittlungen hinsichtlich des Auslösers "schwierig und umfangreich". Beteiligte machten wohl widersprüchliche Aussagen gegenüber den Beamten.



Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet die Bevölkerung derweil um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 0911 / 65830 entgegen genommen.