Massenschlägerei in Essen eskaliert: Junge (14) schlägt Polizist ins Gesicht

Familienstreit in Nordrhein-Westfalen eskaliert: Am Sonntagabend (8. April 2018) ist es zu einer Massenschlägerei im Essener Stadtteil Altessen gekommen. Dabei prügelten sich rund 15 Personen auf der Straße. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um die Situation zu beruhigen. 14 Streifenwägen waren im Einsatz.



Gegen 20.30 Uhr hatte sich die Auseinandersetzung von der Wohnung auf die Straße verlagert. Laut einem Polizeisprecher gingen die Menschen "verbal und mit Fäusten" aufeinander los. Die Aggressivität richtete sich ebenfalls gegen die einschreitenden Beamten. Zwei Polizisten wurde leicht verletzt. Wie die "WAZ" berichtet, schlug ein 14-jähriger Jungen einem Polizisten ins Gesicht. Der zweite Polizist wurde verletzt, als er versuchte den Jungen festzunehmen. Der 14-Jährige wehrte sich mit allen Mitteln.



Der Täter ist der Polizei als Intensivtäter bekannt. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Er wurde am Montag (9. April 2018) von der Polizei vernommen.

dpa/tu