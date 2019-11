Massenschlägerei in Anklam: Paartanzabend eskaliert - 200 Menschen beteiligt

Paartanzabend in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) eskaliert: In der Nacht zum Sonntag (24. November 2019) ist die Lage in einer Halle in Anklam außer Kontrolle geraten. Informationen der örtlichen Polizeibehörde zufolge, gerieten ein 23-Jähriger und ein 33-Jähriger dort auf einem "Paartanzabend" in einen Streit. Die Situation verlagerte sich nach einem Wortgefecht nach draußen, wo die Situation komplett eskalierte.

Eskalation in Anklam: Großaufgebot der Polizei vor Halle

Fast 200 Menschen prügelten vor der Halle aufeinander ein. "Die Gemüter waren sehr erhitzt", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. 18 Streifenwagen der Polizei rückten an. Auch ein Polizeihund war im Einsatz. Mehr als eine Stunde benötigten die Beamten um die Lage zu beruhigen.

Anklam: Streithähne kommen verletzt in Krankenhaus

Aktuell ist unklar, warum sich die Stimmung aufheizte. Die Polizei sprach gegen zahlreiche Beteiligte Platzverweise aus. Der 33-Jährige und der 23-Jährige kamen mit teils schweren Gesichtsverletzungen in ein umliegendes Klinikum.

