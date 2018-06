Massencrash auf A52: Bus mit 46 Schülern mittendrin - fünf Verletzte müssen ins Krankenhaus

Schülerbus in Unfall auf Autobahn verwickelt:



Kinder kommen ins Krankenhaus



red/tu

Am Donnerstagmorgen (28. Juni 2018) ist es auf der Parallelstraße der A52 bei Essen (Nordrhein-Westfalen) zu einem Unfall gekommen. Daran beteiligt, waren zwei Autos und ein Bus, der mit insgesamt 46 Schülern besetzt war. Der dem Bus voraus fahrende Wagen bremste plötzlich und sorgte für einen Auffahrunfall, welcher auch zwei Autos hinter dem Bus betraf. Sie krachten ebenfalls in den Bus voller Schüler beziehungsweise in das vorausfahrende Auto.Warum der Autofahrer plötzlich bremste, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Behörden laufen noch. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sei positiv verlaufen. Ihm wurde der Führerschein entzogen.Eine 16-Jährige sowie eine 17-Jährige aus dem beteiligten Bus erlitten leichte Verletzungen.. Sie hatten Blessuren und klagten über Kreislaufprobleme, so die Feuerwehr in einer Stellungnahme.Insgesamt wurden fünf Verletzte in Kliniken eingeliefert, darunter die Fahrer der Autos.Die Parallelfahrbahn wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Es kam auf der A52 zu einem Rückstau vom Kreuz Breitscheid bis zur Ruhrtalbrücke.Im Zusammenhang mit dem Stau auf der A52 kam es zu einem weiteren schweren Unfall: Dabei wurden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt.