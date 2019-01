Mit Decke und Klebeband umwickelt: Feuerwehr fischt vermeintliche Wasserleiche aus Fluss

Treibt da etwa eine Wasserleiche im Kanal? Eine Spaziergängerin traute am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr kaum ihren Augen, als sie in der Kanalstraße in Marl (NRW) am Wesel-Datteln-Kanal unterwegs war. Im Kanal schien ein lebloser Körper zu treiben. Die Zeugin alarmierte sofort Polizei und Feuerwehr.

Puppe treibt in Kanal - Feuerwehr "In Form und Größe entsprach es einem Menschen"

Die Einsatzkräfte fanden an der angegebenen Stelle tatsächlich einen mit einer Decke und Klebeband umwickelten Gegenstand, der einem menschlichen Körper sehr ähnlich sah. "In Form und Größe entsprach es einem Menschen", bestätigte Einsatzleiter Michael Dolega der "Bild". " Am Ende waren rund zwanzig Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt", erklärte der Marler Feuerwehrmann. Der Gegenstand wurde durch die Feuerwehr aus dem Kanal gefischt und anschließend von der Kriminalpolizei in Augenschein genommen.

Das Ergebnis ist makaber: Tatsächlich handelte es sich nicht um eine Wasserleiche, sondern um eine etwa 150 Zentimeter große Kunststoffpuppe. Unbekannte hatten sie mit einer Decke und Klebeband umwickelt und im Kanal deponiert. Ein Grund für diese Vorgehensweise ist laut Polizeiangaben nicht bekannt.

Laut "Bild"-Bericht soll es sich um eine Sexpuppe gehandelt haben, bekleidet mit schwarzen Dessous. Feuerwehrmann Dolega gibt zu: "Ich bin seit 1993 bei der Feuerwehr, so was habe ich noch nicht erlebt".

Sexpuppe in Fluss: Ähnlicher Vorfall in der Oberpfalz

Allerdings gab es in der Oberpfalz schon mal einen ähnlichen Vorfall. Das ist noch gar nicht so lange her. Im November 2018 trieb eine vermeintliche Leiche bei Demling (Landkreis Regensburg) in der Donau - auch diese entpuppte sich als Sexpuppe.