Mannheim/Baden-Württemberg: Frau (15) am Zeppelinpark vergewaltigt - Kumpel steht "Schmiere"

15-Jährige in Mannheim vergewaltigt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. März 2019) wurde ein 15-jähriges Mädchen in Mannheim (Baden-Württemberg) sexuell missbraucht. Dies berichtet die örtliche Polizei. Demnach befand sich das Mädchen gegen 20 Uhr am Samstagabend auf dem Weg zu einer Straßenbahnhaltestelle. In der Zeppelinstraße wurde sie von zwei Männern nach eine Zigarette gefragt: Kurze Zeit später hielt sie einer der Männer fest und es kam zur Vergewaltigung. Laut Informationen der Beamten stand der andere Mann "Schmiere".

Als der Mann von der 15-Jährigen abließ, ergriffen die Beiden die Flucht. Das Mädchen ging anschließend in ein Krankenhaus und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

1. Täterbeschreibung:

männlich

zwischen 180 cm und 185 cm groß

zwischen 18 und 20 Jahre alt

sehr schlank

trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke

unter der Kapuze trug er eine schwarze Basecap mit weißem Aufdruck

trug Nasenpiercing

2. Täterbeschreibung:

männlich

zwischen 175 cm und 180 cm groß

zwischen 18 und 20 Jahre alt

trug eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke

unter der Jacke trug er ein weißes T-Shirt

trug ein dunkle Basecap