Dumm gelaufen für einen jungen Mann in Mannheim: Es sollte eine schöne Spritztour mit seiner Begleiterin in einem geliehenen Luxusauto werden, am Ende wird es vor allem teuer für einen 18-Jährigen in Baden-Württemberg.

Der junge Mann hatte sich eine Luxus-Karosse geliehen und wollte wohl rausholen, was rauszuholen ist. Doch dabei unterschätzte er offenbar die Stärke des Wagens.

Der Maserati war geliehen - der Fahranfänger verlor die Kontrolle

Bei Maseratis kommt das anscheinend häufiger vor. Erst vor Kurzem war ein Leichenwagen-Maserati auf der A9 verunglückt. Auch hier war der Fahrer zu schnell.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (8.12.2018) gegen 00.45 Uhr trat der 18-jähriger Fahranfänger so stark auf das Gaspedal seines ausgeliehenen 274 PS-starken Sportwagens, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem BMW kollidierte, der links neben ihm fuhr. Das berichtet das Polizeipräsidium Mannheim.

Ein Maserati und ein BMW sind jetzt Schrott

Der BMW wurde gegen Schutzwände einer Haltestelle geschleudert, die auf einer Länge von rund 15 Metern zu Bruch gingen. Ein Stromkasten der Straßenbahn wurde ebenfalls total beschädigt.

Der Maserati prallte gegen einen Lichtmast. Die Fahrerin und Beifahrerin des BMW standen unter Schock und wurden nur leicht verletzt, ebenso die Beifahrerin des 18-Jährigen im Maserati.

Der BMW ist Totalschaden. Auch der Sachschaden am Maserati ist erheblich. Zusammen mit den Beschädigungen an der Haltestelle wird der Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Seinen Führerschein musste der 18-jährige Alleinraser auf der Stelle abgeben. Auf ihn kommt laut Polizei ein empfindliches Strafverfahren zu. Ähnlich ärgerlich war es erst kürzlich für einen 18-Jährigen, der seinen Schein nur 49 Minuten nach seiner Führerscheinprüfung wieder abgeben musste. dvd