Mann zieht sich in Treppenhaus aus, bricht Tür auf und legt sich in fremder Wohnung schlafen

Eine Überraschung der besonderen Art erlebte am Sonntagmorgen eine Frau im nordrhein-westfälischen Waldbröl. Als sie am Morgen in ihr Wohnzimmer ging, fand die 29-Jährige einen fremden Mann vor. Schlafen auf ihrer Couch.

Die 29-Jährige habe den Unbekannten schließlich geweckt, der Erinnerungslücken aufgewiesen habe, teilte die Polizei mit. Beamte der Polizei im Oberbergischen Kreis fanden eine beschädigte Wohnungstür vor. Einem ersten Erklärungsversuch zufolge habe der junge Mann aus Wiehl am Abend zuvor mit Freunden gefeiert, konnte sich aber an das Ende des Abends nicht mehr erinnern. Nach der Party sei er dann wohl in das Mehrfamilienhaus gelangt und habe im Treppenhaus Jeans und Schuhe abgelegt. Dann brach er die Wohnung der ahnungslosen Frau auf, um sich dort auszuschlafen.