Am Donnerstag (8. August 2019) hat sich ein tragischer Badeunfall im großen Alpsee bei Immenstadt (Oberallgäu, Bayern) ereignet. Ein 22-jähriger Mann ist in den Mittagsstunden im See ertrunken, wie ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de bestätigte.

Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge hatte sich der junge Mann mit einem Freund am See zum Schwimmen verabredet. Kurz bevor sie ins Wasser gingen, trennten sie sich. Als der Freund das Wasser wieder verlassen wollte, blickte er zurück auf den Alpsee und konnte seinen Begleiter nicht mehr entdecken. Daraufhin alarmierte er gegen 12.45 Uhr die Polizei. Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten" Circa 45 Minuten lang suchten Taucher der Wasserwacht den Alpsee nach dem 22-Jährigen ab. Gegen 13.30 Uhr entdeckte einer der Taucher den leblosen Körper des Verunglückten. Ein hinzugerufener Notarzt konnte lediglich den Tod des 22-Jährigen feststellen. Die Polizei geht aktuell von einem Badeunfall ohne Fremdeinwirkung aus. Eine medizinische Ursache steht im Raum. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

