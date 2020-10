Update vom 06.10.2020, 19.15 Uhr: Mann festgenommen - Ist er der Gesuchte?

Nach mehreren versuchten Kindesentführungen in Leipzig hat die Polizei am Dienstag (06. Oktober 2020) einen Mann festgenommen. Jedoch sei noch unklar, ob es sich tatsächlich um den Gesuchten handelt, sagte ein Polizeisprecher. Daher wollte er keine Angaben zum Alter des in Tatortnähe Festgenommenen machen. Die Polizei sei weiter präsent, die Ermittlungen dauerten an.

Gleich mehrfach soll ein Mann am Dienstagmorgen versucht haben, Mädchen im Leipziger Osten zu entführen: Zwei vierjährige Mädchen waren nach Angaben der Polizei dabei zusammen mit ihren Eltern auf dem Weg zum Kindergarten, eine Siebenjährige allein auf dem Weg zur Grundschule. Es gelang dem Mann nicht, die Kinder wegzuziehen. Er flüchtete. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben mit Polizeihunden und einem Hubschrauber nach ihm.

Es werde auch geprüft, ob ein Zusammenhang mit einem anderen Fall besteht, hieß es von der Polizei. Im selben Stadtteil soll ein bislang Unbekannter am Dienstagmorgen ein Auto angehalten und versucht haben, einzusteigen.

Erstmeldung vom 06.10.2020, 15:10: Polizei in Leipzig sucht fieberhaft nach vermeintlichem Kindesentführer

Ein Mann soll in Leipzig mehrfach versucht haben, Kinder zu entführen. Seit dem Dienstagmorgen sucht die Polizei mit einem großen Aufgebot nach dem Mann. Erste Hinweise seien geprüft worden, es habe erste Befragungen gegeben, doch es fehle bislang eine heiße Spur, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der Einsatz dauere noch an.

Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig sind die Beamten mit einer Diensthundestaffel vor Ort. Auch ein Hubschrauber kam im Stadtteil Paunsdorf im Osten von Leipzig zum Einsatz.

Mann versucht Kinder von ihren Eltern wegzureißen

Der Mann soll am Dienstag versucht haben, in drei verschiedenen Fällen Kinder von ihren Erziehungsberechtigten wegzuziehen. Es sei ihm jedoch nicht gelungen. Er flüchtete. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht nennen.