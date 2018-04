Mann läuft im Ecstasy-Rausch nackt über die Autobahn

Mann (26) läuft im Drogenrausch über A7 am Grenztunnel Füssen:



Nackt ausgezogen und einfach losgelaufen



Zu einem ungewöhnlichen Zusammentreffen zwischen einem 26-Jährigen und Beamten der Bundespolizei kam es am frühen Samstagmorgen am deutsch-österreichischen Grenztunnel in Füssen.Der 26-Jährige war zu Fuß auf der Autobahn unterwegs - noch dazu völlig nackt. Nachdem er keine schlüssige Erklärung für seine Darbietung im Adamskostüm liefern konnte, wurden Kollegen der Polizei Füssen hinzugezogen, die sich des jungen Herren annahmen.Schon bei einem ersten Gespräch wurde ersichtlich, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er habe den Verdacht, von ihm nicht bekannten Menschen über die sozialen Medien verfolgt zu werden, weshalb er sich nackt ausgezogen hatte und einfach losgelaufen war.Nachdem der 26-jährige - wenn auch widerwillig - seine Kleidung wieder angezogen hatte, wurde er zur weiteren Abklärung zur Polizeiinspektion Füssen gebracht. Er gab an, in einem nahegelegen Hotel zu nächtigen. Eine anschließende Nachschau in seinem Zimmer brachte den wahrscheinlichen Auslöser für sein irrationales Handeln zum Vorschein: In seinem Rucksack wurde Ecstasy gefunden.Daraufhin ging es wieder zurück auf die Wache hiesiger Polizeidienststelle. Beim Anlegen der Handfesseln leistete er Widerstand. Als Andenken nimmt er neben Lebenserfahrung eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung mit nach Hause.