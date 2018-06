Mann (52) fährt Radfahrer (32) um: Flucht Richtung Grenze und Schüsse auf Zeugen

Mann fährt Fahrradfahrer um und schießt auf Zeugen:

In der Schweiz hat ein Mann einen Radfahrer angefahren

Anschließend zückte er eine Waffe und feuerte auf mögliche Zeugen



Was war passiert?

Wie die örtliche Polizei am Sonntag (3. Juni 2018) mitteilte, ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in Rheinau bei Zürich (Schweiz) eskaliert. Demnach stritten sich der 52-jährige Autofahrer aus Deutschland mit dem 32-jährigen Einheimischen über die gegenseitige Fahrweise.



Als sich der Konflikt etwas beruhigt hatte und der Fahrradfahrer vor dem Auto des 52-Jährigen stand, fuhr der Autofahrer einfach los. Der Radler wurde über die Motorhaube geschleudert und wurde dabei verletzt. Anschließend flüchtete der 52-Jährige mit seinem Wagen.



Festnahme an der Grenze



Ein ebenfalls aus Deutschland stammendes Paar hatte den Vorfall beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Sie versuchten den Mann zu anhalten zu bewegen. Wenig später stoppten beide Autos. Plötzlich begann der Mann auf das Paar zu schießen.



Der Mann wurde schließlich an der Grenze in Neuhausen festgenommen. Was hinter der Tat steckt und um was für eine Waffe es sich handelt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Behörden halten sich noch bedeckt.

dpa/tu