Mann (24) läuft über Autobahn und wird von Auto erfasst - er stirbt noch an der Unfallstelle

Mann läuft über die Autobahn 8 und wird tödlich von Auto erfasst: Ein 24-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A8 in Richtung Salzburg tödlich verletzt worden. Der Mann lief in der Nacht zum Montag quer über die Autobahn und wurde von einer 27 Jahre alten Autofahrerin erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Mittelfranken ist ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall auf der A9 gestorben. Vater und Sohn mussten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Mann läuft über Autobahn und stirbt

Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Nach Ermittlungen der Polizei war der 24-Jährige zuvor auf einem Parkplatz in der Nähe von Weyarn aus einem Linienbus gestiegen. Warum er über die Fahrbahn lief, war zunächst unklar.