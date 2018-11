Mann (23) vergewaltigt Mädchen (17) am helllichten Tag in Park - als Polizei kommt, macht er weiter

Vergewaltigung im Stuttgarter Schlossgarten: Am Samstagnachmittag (3. November 2018) ist es zu einem sexuellen Missbrauch in der Stuttgarter Innenstadt gekommen. Ein 23-Jähriger verging sich an einer 17-Jährigen. Die Vergewaltigung ereignete sich im Bereich des Oberen Schlossgartens.

Junge Frau (17) vergewaltigt: Mann (23) lässt nicht von ihr ab

Polizeibeamte entdeckten den Vorfall gegen 17.30 Uhr. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Selbst als die Polizei eintraf, ließ der 23-Jährige nicht von seinem Opfer ab, sondern nahm weiterhin sexuelle Handlungen vor, wie die örtliche Polizei mitteilt.

Die 17-Jährige sagte später aus, dass der 23-Jährige gegen ihren Willen gehandelt habe. Der Mann wurde umgehend festgenommen. Er wurde am Sonntag (4. November 2018) einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Beamten dauern noch an.

Stuttgart/Schlossgarten: Mann (23) nach Vergewaltigung festgenommen

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese werden unter 0711/89905-778 angenommen.

Im mittelfränkischen Fürth wurde ebenfalls eine Frau vergewaltigt - brutal und am hellichten Tag:Frau in Fürth brutal vergewaltigt und mit Waffe bedroht - Täter weiterhin flüchtig