Mann (22) führt Selbstgespräche in S-Bahn: Bewaffneter Großeinsatz in Stuttgart

Großeinsatz in Stuttgart - 22-Jähriger in Psychiatrie:



Großeinsatz in Stuttgart: Wie groß war die Gefahr?



red/tu







Am Mittwoch (27. Juni 2018) ist es in Stuttgart (Baden-Württemberg) zu einem Großeinsatz am Schlossplatz gekommen. Dabei hat ein 22-jähriger Mann für chaotische Zustände in der Innenstadt gesorgt. Einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" nach, hatte ein Zeuge während einer S-Bahn-Fahrt gehört, wie der junge Mann Selbstgespräche geführt hatte.Der 38-jährige Zeuge alarmierte aufgrund des Inhalts des Selbstgesprächs die Stuttgarter Polizei . Daraufhin riefen die Beamten ein Großaufgebot auf den Plan. Rund um die Oper standen schwer bewaffnete Polizisten. Laut Polizei gab es in den Mittagsstunden des Mittwochs jedoch keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr. Dennoch waren rund 150 Polizisten vor Ort.