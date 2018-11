Taxifahrer blockiert Rettungswagen: Am Sonntagnachmittag (25. November 2018) hat ein Taxifahrer in Mainz (Rheinland-Pfalz) den Rettungseinsatz eines ASB-Rettungswagens blockiert. Im Einsatzwagen befand sich zu der Zeit ein Patient mit akutem Herzinfarkt.

Taxi quer gestellt: Fahrer lächelt Rettungswagen entgegen

Der Rettungswagen war aus dem Weg aus einem Parkhaus in die Notaufnahme. Als die Einsatzkräfte das Parkhaus verlassen wollten, stellte plötzlich ein Taxifahrer seinen Wagen vor der Ausfahrt quer, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen.

Trotz Aufforderung der Rettungskräfte, ließ der Taxifahrer den gehbehinderten Fahrgast aussteigen und verräumte in aller Ruhe den Rollator im Kofferraum. Die Aktion des Taxifahrers dauerte fünf bis acht Minuten. In dieser Zeit stand der Rettungswagen blockiert in der Ausfahrt und konnte nicht weiter fahren. Der Taxifahrer hatte trotz mehrerer Aufforderungen der Rettungskräfte nicht reagiert. Wie die Polizei berichtet, grinste er sogar ignorant in Richtung der Rettungskräfte.

Ermittlungen laufen: War es unterlassene Hilfeleistung?

Die Stabilisierung des Patienten war während des Vorfalls gewährleistet. Dennoch verstrich unnötigerweise kostbare Zeit, bis der Mann umfassend im Klinikum behandelt werden konnte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Taxifahrer. Er muss sich möglicherweise wegen schwerer Körperverletzung durch Unterlassen oder wegen Unterlassener Hilfeleistung verantworten. tu

