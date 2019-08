Magdeburg: Lebensgefahr nach Attacke in Straßenbahn - Mann wollte nur helfen

In Magdeburg haben Unbekannte einen 22-Jährigen aus Hamburg in einer Straßenbahn schwer verletzt. Die Polizei ging von insgesamt vier bis sieben Angreifern aus. Zur Auseinandersetzung kam es, wie die Polizei berichtet, nachdem der 22-Jährige andere Mitfahrer angesprochen hatte. Diese haben mutwillig in der Straßenbahn randaliert - er wollte sie zur Rede stellen.

Magdeburg: Mann erleidet schwere Kopfverletzungen in Straßenbahn

Daraufhin griff eine Gruppe von vier bis sieben männlichen und weiblichen Personen den Mann an. Sie verletzten ihn durch Schläge und Tritte. An der Haltestelle Damaschkeplatz in Magdeburg verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg. Der 22-Jährige erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und schwebte nach Angaben von Ärzten in Lebensgefahr, teilte die Polizei dem mdr weiterhin mit.

Der mdr berichtet, dass es dem 22-Jährigen nach Angaben einer Sprecherin des Krankenhauses zwar besser geht, außer Lebensgefahr sei der junge Mann allerdings noch nicht.

Magdeburg: Video von Straßenbahn-Attacke

Nach Angaben der Polizei gibt es von den Attacken in der Bahn Videoaufzeichnungen, die nun gesichtet und ausgewertet werden sollen. Dank vieler Zeugenaussagen hat die Polizei erste Hinweise auf die mutmaßlichen Täter, sagte eine Polizeisprecherin in Magdeburg am Montagmorgen: "Die Hinweise sind sehr vielversprechend."

