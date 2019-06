Berlin vor 1 Stunde

Festnahme

"Märtyrertod sterben": Mann wollte sich in Berlin in die Luft sprengen

Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann in Osnabrück festgenommen. Der aus dem Libanon stammende Mann hatte damit gedroht, sich in Berlin in die Luft zu sprengen. Demnach wollte er den "Märtyrertod" sterben.