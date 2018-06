Am helllichten Tag: Mädchen (14) brutal im Gebüsch vergewaltigt - Wer hat diesen Mann gesehen?

Vergewaltiger auf der Flucht - Öffentliche Fahndung der POlizei:



Die Kriminalpolizei Kalkar sucht seit Mitte Juni nach einem Sexualstraftäter



Er soll ein junges Mädchen ins Gebüsch gezerrt haben



Anschließend soll er sie vergewaltigt haben



Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen





ist etwa 24 Jahre alt



ist rund 175 cm groß



hat muskulöse Statur



trägt schwarzen Vollbart ohne Oberlippenbart



hat längere, spitze Nase



trug zur Tatzeit schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und schwarze Nike-Schuhe



Die örtliche Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort beziehungsweise dem Tathergang geben kann, soll sich unter 02824-880 melden. Die Ermittler nehmen die Hinweise entgegen.

