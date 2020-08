Mädchen (10) rettet ihrer bewusstlosen Mutter das Leben

Ein Mädchen hat seiner bewusstlosen Mutter in Bonn mit einem Anruf womöglich das Leben gerettet. Die Zehnjährige wählte am Mittwochmorgen (5. August 2020) den Notruf 112 und berichtete, dass die Mutter im Bett liege und nicht mehr atme. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Unter telefonischer Anleitung verständigte das Kind anschließend Nachbarn, die mit Maßnahmen zur Ersten Hilfe begannen. Die Frau hatte offenbar einen Krampfanfall erlitten. "Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes von der Feuerwache 3 atmete die Mutter wieder eigenständig", erklärte die Feuerwehr. Das Mädchen habe vorbildlich gehandelt "und durch den Anruf bei der Feuerwehr und das ruhige und besonnene Verhalten ihrer Mutter womöglich das Leben gerettet".

red/dpa