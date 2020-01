Pferderipper in Thüringen: Ein Unbekannter hat zwei Pferde auf einer Koppel im Saale-Holzland-Kreis mit Stichen verletzt - eines der beiden tödlich. Der zwölf Jahre alte Wallach starb an den schwerwiegenden Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch (15. Januar 2020) mitteilte. Das zweite verletzte Pferd, eine Stute, konnte flüchten. Es musste von einem Tierarzt behandelt werden.

Beide Pferde am Hals verletzt: Getötetes Tier wurde obduziert

In beiden Fällen wurden die Tiere am Hals verletzt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Das getötete Tier wurde bereits obduziert.