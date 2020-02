In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6. Februar 2020) hat sich ein schwerer Unfall ereignet, an dem Lkw beteiligt war. Auf der A43 bei Dülmen (Nordrhein-Westfalen) verunglückte der Sattelzug gegen 03.40 Uhr. Der Lkw war Angaben der örtlichen Polizei zufolge in Fahrtrichtung Münster unterwegs, als er aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern geriet.

Unfall auf A43: Lkw-Fahrer von Kartoffeln begraben

Der Lkw kam nach rechts von der A43 ab und fuhr auf einen Grünstreifen. "Dort kippte der Auflieger um und verlor die geladene Ware", heißt es von Seiten der Polizei Münster. Bei der Ware handelte es sich um Kartoffeln. Der 73-jährige Trucker wurde unter diesen begraben und erlitt schwere Verletzungen. Fotos zeigen das Ausmaß des Unfalls.

Auf der A43 bei Dülmen (NRW) hat sich ein Lkw-Unfall ereignet. Foto: Polizei Münster