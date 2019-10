Limburg an der Lahn vor 36 Minuten

Totes Baby

Hat Mutter Säugling nach Geburt ertränkt? Verweste Babyleiche beim Entrümpeln in Keller entdeckt

In einem Keller in Mittelhessen wurde eine verweste Babyleiche beim Entrümpeln gefunden. Der Säugling steckte in einer Mülltüte. Jetzt beginnt der Prozess gegen die Mutter des toten Jungen.