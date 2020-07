Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung vor einer Straßenbahn in Leipzig (Sachsen) wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen einen Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und einen Fahrgast, den er gewürgt haben soll. Der Vorfall habe sich bereits am Donnerstagabend ereignet, sagte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Samstag.

Nach aktuellem Ermittlungsstand seien ein 28 Jahre alter Fahrgast und seine 27 Jahre alte Begleiterin ohne Fahrschein und Ausweis in der Bahn kontrolliert worden. Sie hätten sich nach Angaben der LVB-Mitarbeiter "renitent" verhalten, sagte der Polizeisprecher.

LVB-Kontrolleur würgt 28-Jährigen - verstörendes Video aufgetaucht

Als sie aus der Bahn ausstiegen, kam es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Kontrolleuren. Dabei hielt ein 56 Jahre alter Angestellter der LVB den 28-Jährigen den Angaben zufolge im Würgegriff am Boden fest. Ein Video, das von Mitarbeitern des Stadtmagazins "Kreuzer" am Freitagabend veröffentlicht und von Medien aufgegriffen wurde, soll die Szene zeigen. Dort ist zu sehen, wie der Kontrolleur den Schwarzfahrer auf den Boden drückt. Außerdem sind Stimmen von Passanten zu hören. "Hören Sie auf!", "Er hört auf sich zu bewegen", "Er kriegt keine Luft" und sogar "Er stirbt", ist dort zu hören. Den Kontrolleur scheint das alles aber nicht zu beeindrucken.

Als die Polizei eintraf, habe sich die Lage bereits wieder friedlich dargestellt, sagte der Sprecher.

Die Verkehrsbetriebe teilten am Freitagabend mit, der LVB-Kontrolleur sei mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt worden. "Eine solche Eskalation, wie es die Bilder im Video zeigen, ist für uns nicht akzeptabel", hieß es etwa bei Twitter.