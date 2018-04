Leichenfunde in Köln: Lehrer (50) erschießt sich und eigene Tochter (19) - was steckt dahinter?

Zwei Tote in Köln-Bayenthal gefunden: Am Dienstagabend (17. April 2018) wurde im Kölner Stadtteil Bayenthal zwei Leichen gefunden. Dabei handelt es sich um einen 50-jährigen Lehrer und seine 19-jährige Tochter. Wie die Polizei mitteilte, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass der 50-Jährige zuerst seine Tochter und dann sich selbst erschossen hat.



Die Leichen lagen in der gemeinsamen Wohnung in der Goldsteinstraße. Der Mann war mehrere Tage nicht zum Unterricht an der Schule erschienen, weswegen sich die Polizei auf den Weg zur Wohnung gemacht hatte. Als niemand die Tür öffnete, wurde sie eingebrochen. Dort wurden die Leichen mit Schussverletzungen sowie ein großkalibriger Revolver gefunden, der dem 50-Jährigen gehörte.