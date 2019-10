Niederlande: Zwei Leichen in niederländischem Kino gefunden. In einem Kino der niederländischen Stadt Groningen sind am Samstag (26. Oktober 2019) zwei Leichen aufgefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben auf Twitter von einem Verbrechen aus. Dies meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Leichenfund in Holland: Polizei riegelt Umgebung von Kino in Groningen ab

Mehrere Beamte seien vor Ort und die Umgebung des Filmtheaters im Zentrum der Stadt sei abgeriegelt worden, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. In örtlichen Medien hieß es, die beiden Toten seien am Morgen von Mitarbeitern des Kinos entdeckt worden.

Am Donnerstag war ein Toter auf einem Speditionsgelände in der Oberpfalz entdeckt worden. Inzwischen steht fest, dass der Mann durch mehrere Schnitt- und Stichverletzungen ums Leben kam. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.