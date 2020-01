Drei Tote in Starnberg. Sohn soll Eltern umgebracht haben. In einem Haus in Starnberg sind am Sonntag (12. Januar 2020) drei Tote gefunden worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich dabei um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen gegenwärtig von einer Gewalttat aus.

Es werde angenommen, dass der Mann seine Eltern umgebracht habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Anschluss habe er sich nach ersten Erkenntnissen selbst getötet. Es gebe keine Hinweise darauf, dass noch weitere Menschen an der Bluttat beteiligt waren.