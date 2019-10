Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf): Leichenfund in Spedition stellt Polizei vor Rätsel.

Das Auffinden einer Leiche gibt der Polizei in der Oberpfalz Rätsel auf. Der Tote lag auf dem Gelände einer Spedition in Burglengenfeld (Kreis Schwandorf), wie die Polizei mitteilte.

In der Nähe stand ein Lastwagen, der nicht zu der Spedition gehörte. Daneben fand sich eine größere Menge Blut. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Am Nachmittag war die Spurensicherung noch vor Ort, zudem fanden Vernehmungen statt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

In Oberbayern haben Spaziergänger vor Kurzem ein Auto in einem Gebüsch entdeckt. In dem Fahrzeug lag ein Toter.

Außerdem sorgte am Mittwoch ein Leichenfund in Großbritannien für Entsetzen: In einem Lkw-Anhänger wurden 39 tote Menschen aufgefunden. Die Polizei nahm in dem Zusammenhang einen 25-jährigen Mann fest.