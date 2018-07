Leichenfund in Nürnberg: Drogentoter (28) auf öffentlicher Toilette entdeckt - jegliche Hilfe kommt zu spät

Drogentoter in Nürnberger Innenstadt gefunden:



Leichenfund in Nürnberg: An was starb der 28-Jährige?



red/tu

Am vergangenen Freitag (29. Juni 2018) wurde in Nürnberg (Mittelfranken) eine Leiche auf einer öffentlichen Toilette gefunden.Wie die örtliche Polizei berichtet, weisen die ersten Erkenntnisse der Behörden auf eine Überdosis an Rauschgift hin. Alarmierte Einsatzkräfte versuchten den 28-Jährigen zu reanimieren. Die Hilfe der Notärzte kam jedoch zu spät. Der Mann war bereits verstorben. Der 28-Jährige war der Polizei bereits als langjähriger Betäubungsmittelkonsument bekannt.Eine Obduktion der Staatsanwaltschaft soll endgültigen Aufschluss über die Todesursache geben.