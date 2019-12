Grausamer Fund in München: Junge Frau tot in Wohnung entdeckt. Am Mittwoch (11. Dezember 2019) ist eine junge Frau tot in einer Münchener Wohnung entdeckt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. "Die Mordkommission arbeitet schon die ganze Nacht."