Leichenfund in Hamburg: Hausmeister findet 2 Tote im Obdachlosenheim - was steckt dahinter?

Hamburg - Hausmeister findet Tote in Obdachlosenheim: Ein Hausmeister hat am Mittwochmorgen (18. April 2018) zwei Tote in einem Wohnheim für Obdachlose am Billbrookdeich gefunden. "Er wollte gegen acht Uhr für Wartungsarbeiten das Zimmer betreten, das aber abgeschlossen war. Daher hat er die Tür mit einem Zweitschlüssel geöffnet", sagte Polizeisprecherin Heike Uhde. In dem Raum habe der Mann dann die beiden toten Bewohner entdeckt.



Ein Todesermittler des Landeskriminalamtes begutachtete am Vormittag die Leichen. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte die Polizeisprecherin. "Aufgrund des Zustandes der Leichen gehen wir davon aus, dass einer der Männer schon länger tot ist als der andere, vermutlich bereits seit mehreren Tagen." Bei diesem Mann habe zudem eine Erkrankung vorgelegen, er sei erst vor Kurzem aus dem Krankenhaus entlassen worden.



Unterkunft von städtischem Träger betrieben

Warum die Toten erst jetzt entdeckt wurden, ist unklar. Einer der beiden Männer wurde am Freitag noch von einem Sozialarbeiter vor dem Zimmer angetroffen, wie eine Sprecherin des zuständigen Betreibers "Fördern & Wohnen" der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Das städtische Unternehmen betreibt das Heim für alleinstehende männliche Obdachlose am Billbrookdeich seit vielen Jahren.



Nach Angaben des Trägers kommen dort 124 Menschen in Einzel- und Doppelzimmern unter. Einmal in der Woche findet nach Angaben der Sprecherin eine Begehung der Unterkunft durch Sozialarbeiter statt. Zusätzlich werde die Unterkunft von einem Hausmeister betreut. "Die Personen leben dort selbstständig", sagte die Sprecherin von Fördern und Wohnen. Bei den Begehungen solle lediglich "nach dem Rechten gesehen werden", so die Sprecherin. Die Bewohner würden nicht kontrolliert.



Das Hamburger Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" hatte das Wohnheim 2011 besucht und von einer "Vorzeigeunterkunft" gesprochen.