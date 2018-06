Leichenfund am Weiher: Mann (24) und Frau (22) liegen tot im Auto - was steckt dahinter?

Grausiger Fund in Auto:



Verdacht erhärtet sich



Gerichtsmediziner und die Mordkommission sicherten am frühen Mittwochmorgen (13. Juni 2018) Spuren am Teich. In den Morgenstunden äußerte sich ein Polizeisprecher und führte aus, dass sich der Verdacht des erweiterten Suizids erhärtet habe.



Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

In Riedstadt (Südhessen) wurde am Dienstagabend (12. Juni 2018) ein erschreckender Fund in einem Wagen gemacht. Darin lagen zwei Leichen: Dabei soll es sich um einen 24-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau handeln. Das Auto wurde gegen 20.10 Uhr im Riedstadter Stadtteil Crumstadt an einem Teich entdeckt.Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei nach, deutet derzeit vieles auf eine Tötung mit anschließendem Suizid hin.