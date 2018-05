Lebensgefährliche Vergiftung: Frau (40) bricht mit 4,8 Promille vor Supermarkt zusammen

Frau bricht in Saalfeld vor Supermarkt zusammen:

In Saalfeld (Thüringen) ist am Dienstag (23. Mai 2018) eine 40-jährige Frau vor einem Supermarkt zusammen gebrochen. Sie konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, berichtet die örtliche Polizei am Donnerstag (25. Mai 2018). Zeugen eilten ihr zur Hilfe und alarmierten Rettungskräfte.Die 40-Jährige wies einen Promillewert von 4,8 auf. Die Diagnose vor Ort lautete Alkoholvergiftung. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.