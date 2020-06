Lebensgefährliche 100-Euro-Wette: Mann schluckt Brotzeitmesser - und hat Riesenglück

Diese Wette hört sich wie ein schlechter Scherz an, hat sich aber tatsächlich am Wochenende in Bayern ereignet: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Juni 2020) wetteten zwei Junge Männer in Rosenheim um 100 Euro. Gewettet wurde, dass sich ein 21-Jähriger aus Neuburg an der Donau nicht traue, ein Brotzeitmesser zu verschlucken.

Laut Angaben der örtlichen Polizei traute sich der junge Mann und nahm das Messer in den Mund - und er schluckte es. Daraufhin wurde den beiden Männern die Sache zu gefährlich und sie riefen den Rettungsdienst.

Wette in Rosenheim: Mann verschluckt Brotzeitmesser

Alarmierte Rettungskräfte eilten zum Wohnhaus in Rosenheim und leisteten eine Erstversorgung. Der Mann (21) wurde noch in der Nacht ins Klinikum gebracht.

Dort konnte das Brotzeitmesser aus seinem Körper herausgeholt werden. Er blieb, wie durch ein Wunder, unverletzt. Hintergrund dessen war, dass die Schneide des Brotzeitmessers wohl sehr stumpf war. Laut Polizei gab der 21-Jährige im Nachhinein zu, dass die Wette eine dumme Idee gewesen sei.

Den Wettgewinn, die 100 Euro, wollte er dennoch einstreichen und präsentierte diesen stolz.

tu