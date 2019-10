Lastwagen kracht auf A9 in Polizeiauto: Zwei Beamte verletzt - Polizistin eingeklemmt

Bei einem Unfall wegen eines auffahrenden Lastwagens auf der Autobahn 9 sind am frühen Donnerstagmorgen eine Polizistin und ein Polizist in ihrem Dienstwagen schwer verletzt worden.

Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen sagte.

Polizisten wollten Pannenfahrzeug absichern

Die Beamten hatten demnach gegen 1.20 Uhr in einem Baustellenbereich auf der Autobahn ein Pannenfahrzeug abgesichert, als ein Lastwagen mit Anhänger auf ihren Dienstwagen auffuhr. Scheinbar hatte der Fahrer das Polizeiauto übersehen.

Zum Unfallzeitpunkt saß die Polizistin im Auto, während ihr Kollege außerhalb des Wagens stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dienstwagen komplett verformt, die Beamtin im Wagen eingeklemmt. Laut Berichten vor Ort wurde der Beamte durch umherfliegende Trümmerteile verletzt.