Mysteriöser Fall beschäftigt die Landshuter Kripo: Mitten in der Nacht wurde eine 19 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen auf einer Straße in Landshut gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Ermittler könnten weder einen Verkehrsunfall, einen Sturz noch ein Einwirken Dritter ausschließen, sagte ein Sprecher am Dienstag (29. Oktober 2019).

Vernommen werden konnte die junge Frau zunächst nicht. Ein Bekannter hatte die Polizei am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.40 Uhr, zu der 19-Jährigen gerufen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar.

Jetzt sucht die Polizei noch nach Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Dienstag zwischen 00.15 Uhr bis etwa 00.45 Uhr in der Schwimmschulstraße/Luitpoldstraße in Landshut verdächtigte Beobachtungen, insbesondere mögliche Streitgespräche oder Geräusche, die unter Umständen von einem Verkehrsunfall stammen könnten, oder einen Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-0.